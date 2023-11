De "fantasía" a "maravilla": los mensajes al ver lo que ha publicado Zahara en sus redes

Zahara es una de las artistas más punteras del panorama musical español y lo ha demostrado con una de sus últimas publicaciones en redes sociales. "Maravilla" y "fantasía" son las palabras que más se han repetido sobre su último vídeo en el que anuncia que el próximo 1 de diciembre saldrá el vinilo de Santa.

Lo que ha provocado el aluvión de mensajes es la aparición estelar de Yola Berrocal haciendo de la repartidora que le entrega el vinilo a Zahara en su propia casa.

Además, se da la 'casualidad' de que la artista lleva puesta la camiseta en la que se puede leer "Yola mola 1000" de su canción Caída libre, uno de los grandes hits de la carrera de Zahara, que va dentro del disco Santa.

"Sigo teniendo espíritu de rubia aunque esa no es la noticia. Me he sacado el carnet de conducir y espero no tener ningún crash pero esa tampoco es la noticia. Mi cuento favorito sigue siendo Donde viven los monstruos pero esa tampoco es la noticia. Y sí, aunque no lo parezca por la cantidad de veces que me habéis llamado puta en los últimos años sigo siendo una santa", dice antes de que llame a su casa Yola Berrocal.

La televisiva comenta que la suelen confundir con Penélope Cruz porque estudió con ella interpretación: "Por cierto, tu chaqueta mola 1000". "Muchas gracias, tú también molas 1000", le responde Zahara antes de sacar el vinilo de Santa.