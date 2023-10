Una colombiana cuenta lo que más le ha sorprendido de las cocinas de los pisos de España

Antes de empezar a desgranar lo que le ha sorprendido de las casas de España la tiktoker @soympaz1 ha querido dejar claro que lo que va a decir son sus propias vivencias y desde la perspectiva de una colombiana que vive en España "y que percibe las cosas de una manera rara".

Lo primero que le ha sorprendido de las casas españolas es el uso de la vitrocerámica, algo que no es muy común en su país: "Es una cosa que está apenas llegando y que es muy pijillo. No sé cómo está en otros países latinoamericanos pero en Colombia no es muy común cocinar con vitro".

También le ha sorprendido que en España, cuando se alquila un piso, suele venir con la cocina amueblada: nevera, lavadora, lavaplatos...: "En algunas ocasiones alquilan los pisos con camas, sofás, cosas que van quedando ahí y tú te mudas con tu ropa y ya está".

Otras veces sí que ha visto que los pisos están por amueblar pero no es lo normal. También ha señalado que hay algo que sí o sí hay que adquirir cuando una persona llega a vivir a España: un carrito de la compra.

Ha relatado que países como Colombia, donde los taxis son muy baratos, es común hacer la compra y volver a casa en taxi, algo que en España no se estila porque este servicio suele ser más caro.

Para terminar ha aconsejado a sus paisanos que si vienen a vivir a España no intenten comer lo mismo que comían en Colombia porque las tiendas especializadas son muy caras.