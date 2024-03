De no tener trabajo a que le sobren ofertas: Marta Puerto, la autora del mejor currículum que se ha hecho

Conseguir un trabajo se puede convertir en un imposible. Millones de personas viven en esta realidad y, por mucho que mandan el currículum a todas las ofertas que ven en plataformas como LinkedIn, nunca llega esa ansiada entrevista en la que poder demostrar sus conocimientos y su potencial valor.

Innovar y tratar de diferenciarse del resto es un reto, aunque poca gente es la que lo llega a conseguir. Y menos a los niveles que lo ha hecho Marta Puerto, una publicista barcelonesa de 29 años que harta de no conseguir una entrevista decidió grabarse un videocurrículum que, por la repercusión que ha tenido, ya puede considerarse como uno de los mejores que se han hecho.

En escasos 102 segundos, explica en inglés que el pasado mes de octubre la despidieron del puesto de jefa de producto de manager que ocupaba en la a start-up tecnológica Xolo, cuya sede está en Estonia. Tras contar todo lo que hacía en ese puesto de manera didáctica, relata que comenzó a enviar su currículum a cientos de ofertas de trabajo. Ninguna le respondía, de hecho muchas la descartaban al momento. Hasta que se cansó.

Ahí es cuando en vez de vender un producto comienza a venderse a sí misma. Utilizando los seis idiomas que sabe (español, catalán, inglés, italiano, francés y portugués), empieza a describir sus aptitudes, sus conocimientos o su experiencia hasta que termina de la mejor forma posible. "Espero que hayas disfrutado de la versión gratuita de Marta, si quieres más tienes que ir a mi página web", remata, mientras se ve de fondo un toldo con el mensaje "contrata a Marta".

Su vídeo lleva más de 7 millones de reproducciones y las reacciones por su publicación en LinkedIn ya han superado las 144.000, así como ha recibido más de 11.000 solicitudes y tiene 27.000 seguidores cuando antes del vídeo tenía 700. Además, su éxito ha llegado a Estados Unidos, donde incluso ha sido entrevistada por Bloomberg.

"No me imaginaba para nada esta repercusión. Yo solo hice un vídeo y de buenas a primeras esa tarde explotó. Es una auténtica pasada la cantidad de reacciones y comentarios que tengo. A los dos días se había hasta viralizado fuera de España", asegura Puerto, que no hace otra cosa que leer comentarios. Entre todos esos mensajes, por supuesto, hay decenas de ofertas de trabajo.

El volumen de interacciones y de ofertas que ha recibido ha sido tan elevado y difícil de gestionar que hasta la propia plataforma de LinkedIn ha tenido que ayudarla a la hora de filtrar los mensajes.

"De todo esto he tenido que destacar lo importante y por eso he estado hablando con LinkedIn para que me ayuden, ya que la plataforma no está hecha para que una persona tenga este tipo de interacciones. Hacer un análisis exhaustivo de todo lo que me ha llegado me podría llevar semanas y ahora mismo no tengo ese tiempo, así que les he pedido ayuda", relata.

Es la persona más deseada

Aunque era la intención con la que lo había hecho, Puerto no esperaba que de un día para otro pasara de no hacer una entrevista a tener que descartar y hacer filtros por la cantidad de ofertas que le han hecho. Hasta se ha puesto en contacto con ella gente que le pedía que cuando la contrataran en algún puesto contaran con ellos para posibles puestos de trabajo.

"Tengo como 500 mensajes privados, entre ellos muchos de ofertas. Hay algunas de empresas con más recorrido y otras con menos, con más salario y con menos. Yo ahora mismo estoy buscando más estabilidad, un equipo más grande y no un proyecto que esté empezando, pero es que he tenido de todo", asegura.

De hecho, ha triunfado tanto que hasta las compañías se han vendido a ella: "Está siendo muy raro porque yo normalmente me vendo a empresas y ahora son ellos los que se quieren vender a mí". Aunque indica que en el momento no le están ofreciendo un trabajo, sí que le ha permitido tener esas entrevistas en las que poder demostrar su valía.

Marta Puerto, la protagonista del currículum más viral. Nathan Jackson

Puerto, que todavía no ha decidido con cuál quedarse, reconoce que está agradecida con todo el cariño que ha recibido por parte de usuarios y de empresas, pero aclara que antes de seleccionar un puesto u otro quiere tenerlo bien claro.

"Tengo que estar a gusto con el proyecto, con el equipo y esto se ve en las entrevistas. Hay algunas que son del extranjero y hasta me hacen la mudanza, me pagan toda la gestión, etc, pero yo es que ahora por ejemplo me encuentro cómoda en España. Aunque hay mucha expectativa en ver lo que hago, quiero estar muy segura de lo que hago", comenta esta joven que actualmente vive en Madrid.

Además, del despido que vivió también ha aprendido y ha tomado nota. "Si es una start-up, miro en qué ronda de financiación está o si ha tenido despidos", indica, reiterando que ella ahora busca una estabilidad laboral.

El vídeo, como respuesta a una nueva decepción

En enero, después de tres meses de búsqueda de trabajo, Puerto se llevó una gran decepción cuando fue rechazada por parte de una empresa a la que había estado en el proceso de selección durante varias semanas hasta el punto de haber hecho un ejercicio como una de las últimas pruebas.

"Me dijeron que ya estaba en la última fase, pero acabaron cogiendo a la otra persona. Llegar a ese punto y que te digan que no es bastante frustrante", cuenta. Entonces ahí decidió no arrojar la toalla y seguir insistiendo. Tenía su perfil actualizado, con la carta de presentación al día y el currículum listo para seguir aplicando a las ofertas que iba viendo.

"La cosa es que a mitad de enero aproximadamente muchas me habían rechazado y otras directamente ni te respondían o me decían que no con un correo casi automático. Eso me molestaba porque tú tenías que responder a preguntas suyas que te pedían y ni te las valoraban, fue muy frustrante porque no sabían lo que podía o no aportar, era un programa el que te decía que no", prosigue.

Así hasta que un día estando junto a su pareja, que trabaja en el mundo audiovisual, se decidieron a hacer el vídeo: "Me dijo que por qué no lo hacíamos. Como quería destacar, me iba a hacer una web, pero fue él el que me recomendó también hacer un vídeo como este".

"A final de enero me puse a organizar el proyecto, a hacer el esquema, el guion, las ideas, etc. Yo había hecho alguna vez algún vídeo, no así, pero sí sabía en qué consistía. Para mí era un poco un ejercicio personal de usar mis habilidades de marketing mientras me vendo a mí. Había que decir que no solo me contrataran, si no que la empresa se diera cuenta de lo que podía hacer", asegura, destacando que lo decidieron bautizar como Passion projet, porque nadie le pagaba por el vídeo, pero sí que la podía ayudar.

En febrero, cuando terminaron de grabarlo y de maquetarlo, lo lanzaron junto a la página web, en la que se podía obtener el resto de la información. "El vídeo no tenía que ser mi currículum, solo quería que mostrara por un lado mi personalidad y por otro las cosas de marketing que sé hacer", indica, aunque Puerto reconoce que hablar de sí misma le ha costado porque muchas veces le da "vergüenza" para que la gente no piense que es "una flipada".

La combinación de sus conocimientos de marketing para venderse y los de su pareja como profesional de la industria audiovisual dieron como resultado uno de los vídeos del año y uno de los mejores videocurrículums que se hayan hecho.

"Me da miedo haber podido crear un monstruo"

Puerto, que se define a sí misma como una persona "multidisciplinar, adaptable, creativa y con mucha motivación", se ríe cuando se le plantea la posibilidad de que ahora, por su culpa, las empresas solo reciban vídeos de parte de los que aplican a sus puestos de trabajo.

"Desafortunadamente yo no tengo la varita mágica. A mí esto me ha funcionado para destacar, pero quizás a otras personas no les pasa. Me da un poco de miedo haber creado un monstruo", asegura.

Por eso, recomienda a cada uno sacar lo mejor que tiene dentro, intentar encontrar la fórmula con la que poder diferenciarse y hacer algo propio y personal, que no sea una copia de ella o de cualquier otra persona que se viralice por eso. Ella lo ha conseguido y, como afirma, todo el mundo lo puede lograr.