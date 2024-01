Deja una aplaudidísima lección al responder así a la pregunta del dinero en 'La Resistencia'

La actriz Luisa Gavasa, quien ha formado parte de series como 'Las chicas del cable' y está nominada a los Premios Goya 2024 con la película 'El maestro que prometió el mar', ha sido entrevistada este martes en La Resistencia, el programa de Movistar + presentado por David Broncano.

Tras preguntarle, como hace de manera habitual el cómico con sus invitados, por el dinero que tiene en el banco, teniendo en cuenta sus "50 años de trayectoria" en el mundo del cine y la televisión, la intérprete se ha quedado unos segundos callada pensando qué decir.

Y así ha respondido a los pocos segundos: "Cuando me fui a Barcelona y empecé a ser actriz profesional, me dieron una enseñanza muy inteligente: allí no se habla ni de dinero ni de sexo, se hace. Se hace dinero y se hace sexo".

Después de las risas, ha explicado que para ella lo más importante es "no tener deudas". A continuación, ha asegurado que no es rica y ha soltado esta aplaudida lección: "¿Sabes qué te digo? Que soy rica de tantas otras cosas, que el dinero pues...".

Cuando le han preguntado por "las relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días", primero ha mirado pensativa hacia el techo y al final ha contestado esto: "Vamos a dejarlo en un 0,2".

Para terminar y bajo una frase incitada por Broncano, ha desvelado a quién le dedicaría el Premio Goya si sale victoriosa el próximo 10 de febrero: "Me lo dedicaría a mí misma. A mi coño serrano".