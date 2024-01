Que no te pagan las horas extras le pasa hasta a C. Tangana

¿Alguna vez te han dejado horas extra sin pagar? Le ha pasado hasta a C. Tangana. “Pans & Company me debe por lo menos 600 euros de horas", señaló el cantante en una entrevista en televisión.

De hecho, es algo demasiado habitual en España. Cada semana, casi tres millones de horas extra no se pagan. Es decir, prácticamente la mitad de las horas extra de los españoles no son remuneradas. En otras palabras, te roban y basan su negocio en robarte. ¿El problema? Que no todos somos C. Tangana para poder contarlo cuando nos hagan una entrevista y hundir la reputación de la empresa. ¿La solución? Denunciar, denunciar y denunciar. Para que después venga la patronal y diga "ay no podemos subir el salario mínimo", y mientras tanto la mitad de las horas extra sin pagar.