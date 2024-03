Este ascensor se ha convertido en el más famoso de España por una razón más que evidente

El ascensor del edificio de @rekadista se ha convertido en el más famoso de España después de un vídeo de TikTok en el que enseña por qué no se detiene en algunas plantas del edificio.

Como se puede ver en las imágenes, este ascensor sólo tiene los botones de la planta 0, 2, 4 y 7. Es decir, que faltan el 1, el 3 y el 5: "Los del 1º, 3º y 5º no pagaron en su día instalar este ascensor pero es que no tiene ni puerta".

"En su planta no hay puerta, hay una pared. No sólo no hay pulsador es que no hay ni puerta", ha comentado documentando con imágenes lo extraño que es ver un edificio en estas condiciones.

Ha explicado que el ascensor se puso entreplantas porque se construyó después del edificio, que tiene más de 100 años: "No pagas, no hay puerta. Ahí si hay puerta y aquí no hay puerta. Y en el 5º y 6º lo mismo".

Por último ha explicado que sabe que en otros sitios los inquilinos que sí han pagado para poner el ascensor tienen una llave pero aquí directamente no tienen ni puerta.