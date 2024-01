Descubre la gran función oculta de las cajas de cereales: nadie esperaba ese final

La usuaria de TiKTok @lahypeactiva ha descubierto una función oculta de las cajas de cereales para cerrarlas mejor que las técnicas habituales. Muchos usuarios, como bien han afirmado en los comentarios, utilizan tan solo una pinza en la bolsa de plástico para cerrar los cereales y en muchas ocasiones no sirven al cien por cien y se acaban poniendo malos.

"Tengo 23 años y me acabo de enterar de esto", ha afirmado en el vídeo, que cuenta con más de 1,8 millones de visualizaciones y más de 235.000 'me gusta'.

Lo primero que ha hecho es cerrar los pliegues laterales (los más cortos) y el pliegue más largo que no tiene la lengüeta. Acto seguido ha doblado las esquinas e introducido por el hueco que queda el pliegue largo que sí lleva la lengüeta.

Finalmente, queda completamente cerrada de una forma que muchos usuarios no han visto antes. "¿Por qué no nos explican esto antes? ¿Por qué no hay unos dibujitos que te enseñen cómo hacerlo?", ha preguntado bastante sorprendida.

"No se explica porque el diseño no está hecho para eso, se puede hacer porque es un hexaedro rectangular, lo normal es cerrar y meter la lengüeta", ha afirmado un usuario en los comentarios. "Pensaba que iba a ser lo de toda la vida, me acaba de estallar la cabeza", ha manifestado otro.