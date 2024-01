Desmiente, "bastante enfadado", lo que significa en realidad recolectar aceitunas

El usuario de TikTok @vcalab ha publicado un vídeo a raíz de la grabación de otra chica que ha "romantizado" la recoleta de aceitunas, asegurando que no es para nada agradable.

"Yo todos los diciembres y el medio de noviembre, desde que tengo uso de razón, me voy al pueblo a recolectar aceitunas, y no se me caen los anillos, pero lo queno voy a consentir es que se romantice semejante mierda", ha dicho "bastante enfadado".

Y así ha empezado contando lo que es recolectar aceitunas: "Me despertaba todos los días a las 6:30-7 de la mañana para irme al campo hasta las 6 de la tarde, que es cuando el sol se pone, para irme otra vez a mi casa. Cansado y con la espalda destrozada".

Aunque ha admitido que a día de hoy "hay máquinas que recolectan las aceitunas", ha asegurado que cuando él era pequeño se hacía "con una vara y una escalera".

"Llegas cuando todo el rocío está encima de los árboles. Tú empiezas a darle golpes con el palo, te cae todo por dentro y hace un frío que pela. Eso no es bonito (...) Cuando llevas bastantes olivos y están las aceitunas encima de la manta, las echas a las cajas, al remolque o lo que uses para recogerlas. También tienes que estirarla, juntas y quitarle todas las ramitas que haya. Y así toda la mañana", ha continuado el joven.

Para terminar, ha insistido en que es un trabajo muy cansada y que "no se puede romantizar" que recoger aceitunas y hacer tu propio aceite sea agradable.