Se despide como trabajador del Primark de Gran Vía y así pasa sus últimos momentos allí

El usuario de TikTok @joselitojosema ha publicado un emotivo vídeo de sus últimos minutos como empleado de la tienda de Primark ubicada en la calle Gran Vía, una de las más conocidas de Madrid.

Acompañado de la canción 'Get You The Moon' (Kina), el internauta ha divulgado un emotivo clip de cómo informaba, por última vez, de que la tienda estaba a punto de cerrar. Después, ha ido abrazando a todos y cada uno de sus compañeros.

La publicación ha recibido una multitud de comentarios de usuarios notablemente emocionados. De hecho, ha recopilado cerca de 7.500 'me gusta' y más de 210.000 reproducciones en la plataforma.

"Buenas noches, estimados clientes. Son las 22:30 y nuestra tienda cierra sus puertas. si son tan amables, les rogamos que se dirijan a las cajas más cercanas para finalizar sus compras. Mañana abriremos de 9:30 de la mañana a 22:00 de la noche. Gracias por comprar en Primark Gan Vía. Hasta pronto".

Así se despedía este antiguo trabajador de una de las tiendas de la conocida cadena irlandesa de ropa y complementos con presencia en más de diez países. Tras el comunicado a los clientes, que se llevó a cabo tanto en español como en inglés, sus compañeros empezaron a abrazarle.

Las muestras de cariño por parte del resto de los empleados de la empresa con el usuario de TikTok han emocionado a muchos internautas de la plataforma.