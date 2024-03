Desvela lo que realmente piensa el 99,9% de los finlandeses sobre los españoles: no es lo típico

Los españoles solemos tener mucha curiosidad por saber qué piensan en otros países sobre nosotros, especialmente en lugares como Noruega, Finlandia o Suecia, que solemos ver como un modelo a seguir.

Los españoles que viven allí suelen dar siempre las mismas respuestas: creen que nos gusta el sol, que dormimos grandes siestas, que comemos muy bien y que, en general, somos simpáticos.

Pero la usuaria de TikTok @anna.matea., española que vive en Finlandia, ha dado la que cree que es la respuesta más ajustada a la pregunta que le ha hecho una usuaria sobre qué piensan en aquel país sobre nosotros.

"Esto es algo que a mí nunca me ha dado curiosidad ni me ha importado, saber qué piensan de nosotros", empieza aclarando.

"Y si ha habido detalles más allá de haces la siesta o te gusta la paella o has estado en las Canarias no me he dado cuenta", ha admitido antes de explicar qué ha hecho para descubrirlo: preguntar a su marido, que es nórdico.

"Le he preguntado: 'Oye, ¿qué crees que los finlandeses piensan de los españoles?' Y me mira cómo diciendo... '¿Tú cuánto café has tomado hoy?' Y me dice: 'Pues yo creo que el 99,9% de los finlandeses no piensan activamente en los españoles. Y es que tiene razón ahí, tiene su cosa".