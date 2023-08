Dice que esto que ves es una "cena típica de España" y las reacciones de los españoles son brutales

La usuaria de TikTok @burenkova_alexandra ha provocado más de 2.000 reacciones tras publicar un vídeo grabado en Ibiza y que, según dice, refleja lo que es "una cena típica de España".

En las imágenes lo que se ve es básicamente una fiesta en la que hay gente dándolo todo al ritmo de la música e incluso algunos subiéndose a las sillas a bailar. Algo, desde luego, más propio de una boda que de una cena normal.

Los españoles han reaccionado en tromba y con mucha ironía y humor, como era de esperar. "En bar Manolo es así siempre", dice uno. Otro añade: "Mi abuela no empieza a comer si no se hace el baile". Y otro más: "Si aquí en España cada día hacemos eso antes de comer".

Pero hay más. Estos son algunos ejemplos:

- Súper típico, en los comedores de los colegios ya lo enseñan a hacer

- Mi hermana vive en Ibiza y todas las noches es así (SARCASMO)

-Eso en mi barrio es en el desayuno , la comida y en la cena …. Y todos los días … perdón que ya empieza.

- Justo ahora mismo nos estanos preparando para nuestro baile de antes de la cena.

- Pero si es lo más normal en España mientras desayunamos las tostadas con tomate 😁.

- Mi abuela no nos deja cenar en casa sin antes echarnos un bailecito.

- Es típico de pueblo, si no bendices así la mesa no comes jajsjajajsjjjaaj madre mía.