Dice que los de su país tienen muchas ayudas y la respuesta que le da genera 2.000 comentarios

El usuario de TikTok @lacasatv ha respondido a un comentario de un anónimo que decía que no le extraña "los de su país (Marruecos) sean de izquierdas con el montón de ayuda que tenéis" y ha generado más de 2.000 comentarios.

No ha dudado en ser contundente utilizando la ironía, llevándose el aplauso de los usuarios de la red social de origen chino. "Me has pillado, me has pillado, entiendo que te refieres a los marroquíes, ¿no?", ha expresado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Efectivamente, los 'moritos' tenemos ayudas, paguitas, y os voy a contar cuáles son de las que yo me beneficio, pero hay muchísimas más", ha afirmado. "La primera es la del ramadán, creo unos 6.000 euros, pero no me hagas mucho caso porque como ahora ha ganado y he hecho un pacto con los que quieren romper España, nos lo han subido", ha expresado con el sarcasmo por bandera.

Luego, aguantándose la risa, ha explicado que recibe la "ayuda del velo, más conocida como el trapo que llevan en la cabeza 24 horas". "Creo que oscila a unos 20.000 euros, ¡ojo! Que son anuales, tampoco es una ganga", ha advertido.

La guinda del pastel ha sido el momento en el que ha explicado que también se beneficia de la "ayuda de las vacaciones". "Es unv ale que solo se puede gastar para ir a Mulsumania en verano y volver, sé que Sánchez es una ganga", ha concluido.