Un profesor de inglés cuenta lo que le hicieron en una entrevista de trabajo y es de traca

El usuario de TikTok Ruvik 94, profesor de inglés, ha contado en la red social china su experiencia en una reciente entrevista de trabajo para una academia con niños y su relato está dando mucho que hablar.

El joven ha empezado explicando que ya hizo antes una entrevista con esta academia pero que no se acordaban de él. Una vez allí le dicen que se quede una hora para que se percate de cómo se ejerce allí la docencia, cuando quedan 20 minutos para el final de la clase, le explican que tiene que acabarla a su manera.

"Yo no sé qué es lo que está haciendo, su metodología, no sé qué hacer, actividades que ellos estén viendo. No sé nada", ha señalado.

Ha remarcado que él es profesor de secundaria y que en esa academia hay alumnos de cinco o seis años. Al terminar los 20 minutos de clase le cuentan que tiene que cubrir una baja de dos meses y medio: "El caso es que me dicen tú podrías venir mañana a dar una clase, te pasamos el powerpoint preparado y vemos cómo das la clase entera".

Pero, y aquí empieza el problema, sobre las condiciones laborales no sabe nada: "Maravilloso todo". Cuando sale de la entrevista se da cuenta de que nadie le ha dicho nada ni de darle de alta, ni del sueldo, ni de nada que le pueda interesar como trabajador.

Sale por la tarde de la academia y al día siguiente por la mañana ve que la empresa sigue gestionando curriculums y que la empresa no le ha pasado el powerpoint para dar la clase como le habían dicho. Se lo envían tarde y, al ver que no le llega, queda con otro alumno para dar una clase particular por lo que no puede ir a hacer la prueba.

Finalmente desde la academia le dicen que vaya al día siguiente para dar la clase y ver cómo es como profesor. A lo que responde que quiere saber cuántas horas va a trabajar y por cuánto dinero. Y, oh sorpresa, recibe respuesta.

Después de contar la historia ha querido abrir un debate: "Me lo fui oliendo y ahora más aún. ¿No será que de verdad sí queréis cubrir una baja pero no queréis contratar a otra persona y entonces vais haciéndoles pruebas a diferentes personas, de uno o dos días, y por eso seguís buscando personas en InfoJobs a pesar de que os cuadre una muchísimo y así no tenéis que dar de alta ni pagar?. Todo gratis. Pensadlo y me decís".