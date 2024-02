Una española que lleva cuatros años en Finlandia desmiente uno de los grandes mitos del país

La tiktoker @lau.roca vive en Finlandia y ha publicado un vídeo en la red social china para desmentir de una vez por todas uno de los grandes mitos del país. "No me funéis yo os cuento lo que no os cuentan", ha avisado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha explicado que lleva cuatro años viviendo en Finlandia y ha querido contar por qué los vídeos en los que la gente se pone mil capas de ropa para salir a la calle son todos mentira.

Para @lau.roca hay muchos creadores de contenido que engañan con estos vídeos, o bien para ganar seguidores o bien por desconocimiento. "Aquí no hay que vestirse así porque te va a dar un patatús", ha dicho de aquellos que van muy abrigados.

Ha señalado que en las casas y en los sitios cerrados como autobuses o el gimnasio hace mucho calor porque hay calefacción central y no se puede tocar por lo que sólo es necesario abrigarse para pequeños trayectos.

"El tiempo que pasas en la calle a -20 grados es mínimo", ha dejado claro. "Ponerse todas esas capas para luego tener que llegar a un sitio y tener que quitártelo todo porque te puede dar un jamaluco no merece la pena", ha proseguido.

De hecho, ha comentado que los finlandeses se burlan de los extranjeros que hacen eso: "Tienen un dicho que es 'no hay mucho frío, hay mala ropa'". Finalmente ha explicado cómo se viste la gente que vive allí: con un jersey y con un buen abrigo "que sea como un buen edredón".