Dos millones de personas han visto ya en Twitter la historia que empieza con este WhatsApp

El usuario de Twitter @annttoo__ ha publicado el pasado fin de semana una de las historias que más impacto está teniendo en la red social de los últimos días y que sirve, al menos un poco, para recuperar la fe en la humanidad.

El usuario ha explicado que todo ocurrió cuando fue junto a su pareja a la tienda Scan and Buy, en Teatinos, Málaga. Según señala, se trata de un local automático en el que se entra escaneando un QR porque no hay nadie atendiéndote y en donde se paga a través de una App.

"Resulta que tienen Alexa para pedir música mientras haces tu compra y mi novia y yo le pedimos una BACHATA y bailamos", ha señalado el usuario, que añade: "Nos ha escrito el vigilante, ha visto todo".

Y ha acompañado el mensaje con la conversación por WhatsApp que tuvo con el vigilante. "Buenas noches, si necesitáis ayuda me lo dicen", escribe el trabajador. Y el cliente se sincera: "No, está todo!! No sabíamos que había que salir justo después de pagar. Pero escaneamos otra vez y ya".

"Sí, sí. Los mejores bailarines de la noche!!! Puedo enviarles el vídeo??", pregunta el vigilante. "SIII por favor. No me lo puedo creer", replica el usuario, que ha subido el vídeo a Twitter, superando ya los 26.000 'me gusta'. Además, se ha visto cerca de dos millones de veces.

