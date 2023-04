Indignación en Twitter por la oferta de trabajo de un hostelero: "De momento..."

La cuenta de Twitter @soycamarero ha vuelto a provocar la indignación generalizada en la red social del pájaro azul al mostrar, una vez más, las vergüenzas laborales que sufren muchos trabajadores de la hostelería.

En esta ocasión, la popular cuenta ha publicado los mensajes de WhatsApp que un empresario le envió a una persona que buscaba trabajo. "No encontramos camareros, capítulo 761417388", ha publicado junto a la conversación.

En las capturas mostradas, tras un primer saludo, el hostelero señala: "Ya no aguanté más y le dije a la camarera que no venga más. Si no pasa nada empiezas si quieres el martes".

"Pero de momento sería por las mañana", matiza. Ante esto, la persona que busca empleo pregunta por el horario y el empresario especifica: "Pues mientras que aprendas y veo cómo te va de momento hacemos de 11:00 a 19:00". "¿Cómo lo ves?", agrega.

"Vale, ¿y el sueldo en cuánto se quedaría?", inquiere entonces. "De momento 800 y cuando esto vaya subiendo te subo el sueldo, como te dije acabo de empezar y no puedo más", asegura.

En ese punto pregunta por el horario de los fines de semana. "Lo mismo de momento. No sé, sobre la marcha lo vamos viendo", contesta el hostelero. "O sea, serían 40 horas semanales. Dada de alta cuatro horas", resume la persona las condiciones. "Sí, de momento sí. Luego cuando suba la cosa de gente todo sueldo bien y contrato", apunta.

"Mira, he estado haciendo cuentas y son 48 horas semanales, por 800 euros no puedo trabajar ahora mismo ya que yo ya he trabajado y tengo experiencia. Lo siento pero no me interesa ahora mismo con estas condiciones. Muchas gracias", acaba respondiendo ante las condiciones laborales que le plantea.

"Son las mismas que te dije porque acabo de empezar y no sé cómo va esto. Y ya te dije que poco a poco esto irá subiendo y yo iré subiendo sueldo. Y según me dijiste que lo entendías y que te parecía bien. Pero bueno, lo respeto. Pero muchas gracias por todo. De todas formas como mucho puedo ahora mismo 900 euros, porque ya te dije que estoy arrancando y está flojo la cosa", concluye el empresario

Las reacciones en la red social han sido contundentes con las condiciones que se ofertan: