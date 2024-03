Duras críticas al Sporting de Gijón por el polémico vídeo que ha publicado en pleno 8M

El Real Sporting de Gijón ha protagonizado uno de los mensajes que más críticas han recibido en cuestión de minutos tras el vídeo que ha publicado por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

El club de fútbol asturiano ha compartido un vídeo de 41 segundos en el que aparece una empleada del club limpiando con un cepillo, agua y jabón las rayas del centro del campo.

"💜 Un símbolo que nos une generación tras generación", ha puesto el Sporting de Gijón, junto a la escena en la que la joven pinta con un carro las rayas, formando el símbolo de Venus en el terreno de juego.

La escena de la empleada limpiando el césped del Estadio El Molinón ha provocado un lío enorme en redes sociales, con cientos de comentarios en cuestión de minutos.

Muchos usuarios no dan crédito a lo que han visto, han tenido que comprobar que no se trataba de una cuenta fake y otros no han dudado en denunciar y criticar la decisión del Sporting de Gijón.