Eduardo Navarrete responde rotundo a si haría el vestido de boda de Tamara Falcó

El transgresor diseñador de moda Eduardo Navarrete dejó este jueves una respuesta memorable al ser preguntado durante una premier si haría el vestido de boda de Tamara Falcó.

Después de que se conociera que la firma 'Sophie et Voilà' había rescindido su acuerdo con la marquesa de Griñón y que no iba a confeccionar su vestido de novia, las alternativas han empezado a caer en cascada y ya son más de 50 las marcas nacionales e internacionales que se han puesto en contacto con ella y con sus estilistas.

Sin embargo, el que ha dejado claro que no lo va a hacer ha sido Navarrete, que en declaraciones a Europa Press ha afirmado que "ni muerta" y ha asegurado que no tiene nada que decir.

"No me preguntes por eso que no tengo nada que decir de Tamara Falcon Crest", ha señalado antes de irse.