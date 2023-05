Carmen Lomana verbaliza de este modo tan claro lo que ha podido pasar con Tamara Falcó y su vestido

Este martes a primera hora de la mañana saltaba la noticia: a poco más de mes y medio de su boda, Tamara Falcó se ha quedado sin la firma que le hará el vestido de novia según ha contado El País.

La firma Sophie et Voilà ha publicado un comunicado donde cuenta que ha rescindido el contrato con la marquesa de Griñón por no poder cumplir con sus "exigencias". La firma ha dejado entrever que Falcó había solicitado plagiar o copiar un diseño de otra marca, algo que ella ha negado. "Niego categóricamente que sea cierto. Cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda", ha recalcado la diseñadora, que colabora habitualmente con Pedro del Hierro.

Sobre esto ha hablado Carmen Lomana en Espejo Público. La televisiva ha sido rotunda al hablar de la colaboradora de El Hormiguero, de la que ha dicho que es "caprichosa".

"Estoy segura que algo ha tenido que pasar y que Tamara lo sabía, que esto al final... Lo que pasa es que Tamara, y hay mucha gente que es muy caprichosa, muy famosa, y se creen que eso no va a pasar nunca, pero también tienen la capacidad de hartar a los demás", ha comentado Lomana en el programa de Espejo Público.

"Creo que ha sido consecuencia de un hartazgo, sobre todo de una falta de respeto", ha sentenciado.