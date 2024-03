Risto Mejide responde en directo desde 'Todo es mentira' a Ferreras y a Iker Jiménez

El encontronazo en X, anteriormente Twitter, entre el ministro Óscar Puente y Risto Mejide a cuenta del contenido de Todo es mentira ha generado una oleada de reacciones en redes y medios de comunicación.

El titular de Transportes acusó al programa de Risto Mejide de defender la tesis del PP en el caso de las comisiones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según cuenta Puente en palabras de alguien de dentro de Mediaset, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dio la orden de "que la línea editorial sea exculpar a la presidenta de toda responsabilidad".

Una orden que, según Puente, llegó desde la Puerta del Sol hasta Sandra Fernández, jefa de contenidos de Mediaset y extrabajadora del gabinete de comunicación de Ayuso durante cuatro años. "Si es que hubo llamada, que no lo sé, MAR llamó a la jefa de contenidos de la cadena, la cual jamás sucumbió a la presunta presión, pues nunca nos trasladó la existencia de esa llamada", respondió Risto a esta acusación.

El presentador respondió en varias ocasiones a Puente y la bola se sigue haciendo más y más grande cada día. Este jueves, Risto ha querido dar las gracias en su programa a dos periodistas que lo han apoyado: Iker Jiménez y Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo.

"Hay dos personas que en estas últimas 24 horas, dos periodistas, que han salido en defensa, no de mí, de la función que realiza este programa. Hay dos personas uno es Antonio García Ferreras, en laSexta, y otro ha sido Iker Jiménez en redes a los que personalmente agradezco que no hayan tenido ningún reparo en plantarse delante de un ministro. A ellos no les da miedo decir públicamente que lo ha hecho el ministro es inaceptable en un Estado de Derecho", ha señalado Risto mirando a cámara.