El alimento que Arguiñano toma absolutamente todos los días: "No vas a tomar cuatro, pero uno sí"

El popular cocinero Karlos Arguiñano ha regresado este lunes con una nueva temporada de su programa, Cocina Abierta, en Antena 3. Ha preparado una pipirrana y de segundo su hijo Joseba ha propuesto unos nuggets de pescado.

En un momento de la grabación, el cocinero ha desvelado qué alimento toma todos los días desde que tiene uso de razón.

"¡Qué maravilla es el huevo! Yo no puedo. No creo que haya día de mi vida que no haya comido huevo. Y hace 30 o 40 años decían: ¿quieres huevos? No huevos no que comí la semana pasa. Digo joder la semana pasada, Arguiñano todos los días", confiesa.

Dicho eso, puntualiza: "No vas a comer cuatro, pero un huevito....". "Me parece un alimento... y todo ha subido, es verdad, pero el huevo cuidado ojito que de caro no tiene nada. Ha subido, claro, como todo. Todo ha subido en la vida, la verdad", añade.

Como se señala en el canal de YouTube del programa, el pipirrana "es una opción fresca, saludable y rápida de preparar que encaja con el final del verano".

"Hay diferentes versiones para elaborarla y Karlos lo hace con aceitunas y pimiento rojo. Además de llevar verdura, uno de los ingredientes estrella de esta ensalada es el atún o el pescado en conserva", se añade.