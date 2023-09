Un estadounidense, a cuadros con un producto del súper al que los españoles estamos MUY habituados

El usuario de TikTok @drepaoofficial, de Estados Unidos, ha mostrado su sorpresa al ver en un supermercado español un pasillo entero dedicado a un producto que le ha asombrado y que él denomina "leche con sabor a frutas".

"Encontré un pasillo entero con leche con sabor a frutas. Hay todo un pasillo de frutas mezcladas con leche. Mango, piña, melocotones, ¿Qué es esto?", se pregunta antes de probar uno de los populares 'bifrutas'.

"El tropical me recuerda un poco a la loción bronceadora pero no voy a vomitar, sorprendentemente. No puedo creer que haya todo un pasillo dedicado a la leche como esta", reitera.

El usuario describe la sensación de tomarlo y dice que si cierra los ojos "sabe más a un zumo espeso y cremoso que a leche". Y al final sentencia: "Compraría esto de nuevo". De hecho, lo puntúa con 8,2 sobre 10.

Un usuario le ha intentado hacer ver que ese producto es "más zumo que leche", así que el protagonista ha ido a mirar los ingredientes y no: 10% leche y solo 7% de zumo.

Buena parte de sus seguidores no acaban de entender de qué producto habla. De hecho, uno le dice: "Siempre ha existido aquí, es solo zumo. Lo llamamos zumo". A lo que él responde: "Pero la leche y frutas de la botella me desconcierta".

Otro añade: "Es como un batido deconstruido. 😂". Y otro trata de explicar: "Sí, ¡esto es especialmente popular aquí entre los niños! Solía llevar uno todos los días cuando iba a campamentos de verano".