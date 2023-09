Pide una pizza en Noruega y lo que le pasa es impensable en España: los españoles, escandalizados

El usuario de TikTok @sim_elnoruego, que se define a sí mismo como un noruego que habla español, ha impactado y provocado miles de comentarios en la red social al relatar la escena que ha vivido al ir a una pizzería.

"Yo vivo en Noruega y acabo de pedir una pizza. Cuando llegué a la pizzería dije: 'Hola buenas tardes'. Y había un chico trabajando y no me dijo nada", empieza diciendo.

Y prosigue en la misma línea: "Y yo sigo hablando y digo: 'He pedido una pizza'. El chico todavía no me dice nada. Y me da la pizza y digo: 'Muchas gracias, chao. Y todavía no me dicen nada, ni una palabra".

El hombre acaba lamentándose porque "las personas en este país no hablan" y zanja: "Yo ya no quiero vivir en este país".

El vídeo ha sorprendido a quienes no conocen Noruega, aunque no tanto a quienes están familiarizados con ese país. "Cuatro años en Noruega y son de las cosas a las que nunca te acostumbras😌", dice una usuaria que ha generado la reacción de otra: "Dios jamás me acostumbraría a eso. Pensé que exageraba pero al leerte sentí rabia".

"A mí sí me parece feo vivir en un lugar donde la gente sea tan apática y que no respondan saludos ni nada", opina otro. Y uno más: "Tal vez son muy correctos y se centran en hacer solo lo que tienen que hacer, no sé... falta chispa, más relaciones humanas".