El aplaudido relato sobre la sanidad pública de un joven tras tener que volver a Madrid desde Dublín

El usuario de TikTok @marcosperellim ha publicado un vídeo contando la solución que le han dado en el Hospital Universitario La Paz, ubicado en Madrid, tras tener que volver obligado desde Dublín.

"Me tuve que volver porque allí no me daban una solución. Aquí, en tan solo una hora, me ha visto un dermatólogo, me ha dicho que tenía sarna y me ha dado tratamiento", ha dicho el joven.

Aunque el doctor que le ha atendido en Madrid le ha aclarado que el tratamiento que le mandaron en Dublín "estaba bien", le ha explicado que las dosis no eran correctas: "No me mandaron bien las cantidades".

Y así ha defendido, a continuación, la sanidad pública: "Esta visita que acabo de hacer es gratuita. Vale, sí, lo he pagado con mis impuestos, pero esta visita en Dublín me hubiese costado 150 euros solo para que me viera el médico, más luego el tratamiento, que me hubiese costado otros 250 euros".

Aunque la sanidad española "tiene sus defectos, como todas las instituciones públicas", ha reiterado que "da gusto" contar con ella: "La gente que dice que es una basura, no ha salido de España ni lo que hay en países primermundistas, porque hablo de Europa".

Por su parte, además de desearle una pronta mejora, muchos usuarios de la plataforma han aplaudido el tajante discurso del joven.