El aviso de un conocido experto a los que ponen una cucharilla en el champán para que no se vaya el gas 

La Navidad en España tiene numerosas tradiciones, sobre todo gastronómicas y siempre según la zona en cuestión. Eso sí, si hay algo que parece que es común a todo el país: cuando sobra champán o cava meter una cucharilla dentro para que no se escape el gas.

El doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos e ingeniero técnico agrícola Miguel Ángel Lurueña ha dejado en X, anteriormente Twitter, un aviso para todos aquellos que ponen en marcha este consejo que ha sido transmitido de generación en generación.

"¿Seguís con el truco de meter una cucharilla en la botella para evitar la pérdida de gas en el cava o el champán? No funciona (el CO2 es un fluido y escapará igualmente). Mejor utilizad un tapón hermético y guardad en el frigo (el frío reduce la pérdida de compuestos volátiles)", ha señalado el experto en la red social de Elon Musk.

No es la primera vez que este tema da que hablar. En la Ser ya hablaron expertos sobre el asunto dejando opiniones de todo tipo.

Al igual que Lurueña, Almudena Alberca, primera española con el prestigioso título de Master Of Wine, comentó al citado medio que no hay manera de atrapar los gases porque se expanden y comentó que lo que realmente sirve es "el frío y un tapón de presión".

En el terreno de la Ciencia, el profesor José Luis Castillo, del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la Facultad de Ciencias de la UNED, comentó: "No parece que la cuchara metálica en la boca de la botella tenga un efecto relevante en la pérdida de CO2 de un champagne o de un cava, pero la pregunta no debería ser si se escapa el gas o no, sino a qué ritmo".