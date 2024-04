El cómico Daniel Fez destroza el contador de 'me gusta' con esto sobre Llados: a él no le gustará

El humorista Daniel Fez ha publicado uno de los vídeos más exitosos de las redes sociales en las últimas horas gracias a la particular imitación que ha hecho de Amadeo Llados, un 'coach' que se ha hecho muy popular en las redes sociales por sus críticas a las "panzas" y a los ''mileuristas".

En el vídeo, Fez aparece caracterizado de una peculiar forma como Llados y comienza su recital: "El fucking Llados. Me he peinado como Trump hoy. ¿Pero por qué? Me la... me la pela, bro".

"Yo me levanto a las fucking 5 am. ¿Am es por la mañana? Bueno, no lo sé, pero es como fuck a esa hora ya he hecho 5k, bro. ¿A qué quieres que te gane? Cuando tú estás fucking durmiendo yo estoy haciendo burpies. ¿Que no sabes qué son burpies? Estudia tu cardio, bro", dice el cómico utilizando de forma magistral la forma de hablar de Llados.

"Así es, que mientras tú eres fucking mileruista yo soy fucking millonario, bro. Que me sale acento gallego eh. Sería Lladinos. Unas filloas, bro", prosigue.

Y más: "El otro día fui al gimnasio, bro. Me dijo: son 50 euros para entrar. Y dije como fuck, ¿cómo que 50 euros? ¡Te compro el fucking gimnasio! Yo pensé que no me iba a contestar, pero me dijo: por un fucking millón. Fue como... fuck, no, no, no llevo suelto, otro día me paso, bro".

El vídeo ha sido todo un éxito en X, donde en menos de un día superaba ya los 11.000 'me gusta' y el millón y medio de reproducciones.