El encontronazo entre Pedrerol y Rubén Amón que ha dejado sorprendida hasta a Susanna Griso

Rubén Amón y Josep Pedrerol han tenido un tenso encontronazo en la mañana del lunes en Espejo Público, el programa de Susanna Griso en las mañanas de Antena 3, a cuenta de la dimisión de Luis Rubiales.

El presentador de El Chiringuito ha explicado que cree que Rubiales se ha apartado del foco para defender judicialmente: "Me parece mal que los políticos utilicen y se agarren a cualquier cosa para arrancar cuatro votos".

Ahí ha intervenido Amón, que ha dicho que también se ha utilizado políticamente a Rubiales durante muchos años. "Ahora cuando nos escandaliza", ha proseguido diciendo antes de que Pedrerol le cortase para decir que "no es lo mismo".

"No me has escuchado. No será lo mismo pero como el argumento...", ha dicho Amón antes de que Pedrerol volviese a hablar de nuevo. "Qué tendrá que ver la presión de Jenni Hermoso con la de Rubiales", ha dicho el presentador de El Chiringuito.

"Tendrá que ver con lo que diga, pero preventivamente... me maravilla la discusión de un argumento sin haberlo pronunciado, pero lo voy a pronunciar sino te importa. Tiene que ver que a título geopolítico, sí geopolítico, ha Rubiales se le ha utilizado como parte de la componenda para familiarizarnos con Arabia Saudí", ha concretado Amón.

Tal ha sido la tensión que Susanna Griso le ha preguntado a Pedrerol si le pasa algo con Amón. "Igual me he perdido algo", ha apostillado la presentadora. El presentador deportivo ha dicho que le ha sorprendido que Amón se refiriese a Arabia Saudí para hablar de este caso.

"Fíjate qué excentricidad", ha dicho irónico el presentador de La Cultureta nocturna.