El escritor Javier Castillo se graba mientras pasea por Londres y un tuitero se fija en lo que ocurre detrás de él

Javier Castillo, autor de La chica de nieve y El día que se perdió la cordura, es uno de los escritores más reconocidos de los últimos años. Ahora, sin embargo, un vídeo suyo se ha populariza no por su obra, sino por lo que le ocurre durante la grabación.

El escritor español subió hace unos días varios 'stories' mientras paseaba por Londres. Un usuario de Twitter, sin embargo, se ha fijado en lo que ocurre justo detrás de él y el propio Castillo lo explica después.

"Estoy flipando con la de gente que me está escribiendo de Harrogate para preguntarme que dónde me puede ver mañana. Yo mañana no participo en ninguna charla, voy de avanzadilla por la publicación de La chica de la nieve en Reino Unido y voy a conocer a periodistas, estar con mi equipo, no hago evento pero si venís al festival...", estaba contando Castillo.

En ese momento, mientras se gira, ha soltado: "Pensaba que me estaban robando la mochila". Pero, como Castillo ha asegurado en la red social del pájaro azul, sí estaba siendo robado, aunque en ese momento pensó que no.

"Un bolígrafo Montblanc que usaba para firmar y para tomar notas. Lo peor es que las tengo grabadas, medio las pillé, pero no quise pensar mal y..., bueno, no acerté", ha contado.