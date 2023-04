Siete escritores confiesan qué libro les enganchó a la lectura y cuál recomiendan

"Todas las personas tienen un libro esperándoles en algún lugar que sería la llave que les metería en el maravilloso mundo de la lectura". Esta preciosidad de frase de Rosa Montero durante una entrevista con El HuffPost condensa a la perfección esa sensación que muchos lectores han sentido de niños y no tan niños. Ese libro que consiguió que hicieran click y convertirse en verdaderos devoradores de letras.

Pensando en esa magia, le preguntamos a distintos escritores —desde las últimas ganadoras del Premio Planeta al superventas Javier Castillo— una doble pregunta: ¿qué libro del pasado te enganchó a la lectura y qué libro del presente recomendarías para que otras personas puedan engancharse?

Sus respuestas dan muchas pistas no solo sobre las obras que les han dejado huella, sino también sobre lecturas para contagiar el gusto por los libros o ampliar horizontes.

Luz Gabás

Libro con el que se enganchó: "Yo me he sentido como Jo de Mujercitas. Lo leí en la infancia y me enganchó, me enamoré y yo creo que algo quedó allí. Me sentía identificada".

Cuál recomendaría a otros para engancharse: "Depende de la edad. Si es joven, algo de novela histórica o policiaca, que hay muchos autores españoles. Todos los nombres que se te vengan a la cabeza son maravillosos. A un joven que no leía mucho, con algo de novela histórica he conseguido engancharlo a la historia y a leer. Y me gusta mucho el filósofo Rüdiger Safranski".

Carme Chaparro

Libro con el que se enganchó: "Yo me enganché a la literatura de adultos con dos libros. Uno fue La casa de los espíritus, de Isabel Allende, y otro fue la trilogía de Tolkien y a partir de ahí fue la droga y no podía parar de leer. Y no parado de leer hasta el día de hoy".

Cuál recomendaría a otros para engancharse: "Está mal, pero si tengo que recomendar un libro que enganche, Delito [lo ha escrito ella]. No lo vais a poder dejar, os lo prometo, de verdad. Incluso la gente que no tiene el hábito de leer. Es una historia adictiva, fascinante, maravillosa, con personajes espectaculares. Tenemos a un forense inteligente y superdotado que necesita canalizar su parte emocional vistiéndose de mujer y subiéndose a cantar a un escenario bajo el nombre artístico de Delito, una periodista famosísima, un hacker informático. Así que yo os recomendaría este y si queréis otra novela, y porque además está mal recomendar solo lo mío, Maggie O’Farrell, que me fascina, acaba de sacar El Retrato de casada. Hamnet me encantó y este libro creo que me va gustar todavía más".

Rosa Montero

Libro con el que se enganchó: "No me acuerdo qué libro me enganchó. Quizás el libro más antiguo que recuerdo que me flipó, y que era gordísimo, es El viaje maravilloso de Nils Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf, que es maravilloso y que además tenía la ventaja de que estaba escrito por una mujer. Me demostraba que las mujeres podían escribir de maravilla".

Cuál recomendaría a otros para engancharse: ¡Uf! Eso es casi imposible, porque no puedes recomendar un libro para que alguien se enganche a la lectura porque tienes que saber qué tipos de libros le gustan. Pero, por ejemplo, para gente joven, aparte de los de Harry Potter —que creo que han sido buenísimos—, hay una maestra a la que la Rowling copió sin decirlo que es Ursula K. Le Guin. Yo recomiendo los libros de Terramar de Ursula K. Le Guin. Son extraordinarios, es una tetralogía".

Cristina Campos

Libro con el que se enganchó: "El amante, de Marguerite Duras fue el libro que me enganchó".

Cuál recomendaría a otros para engancharse: "De Annie Ernaux, Pura pasión".

Javier Castillo

Libro con el que se enganchó: "Me atrapó Misery, de Stephen King. Me parece su mejor libro sin duda. Luego se adaptó brillantemente, pero el libro es bestial".

Cuál recomendaría a otros para engancharse: Indira, de Santiago Díaz. Me ha encantado.

Elia Barceló

Libro con el que se enganchó: "¡Ni me acuerdo, me enganché tan pequeña! A los cuatro años ya leía sola. Pero el primer libro sin dibujos así de mayores fue Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, y el libro que de verdad me marcó fue 1984, de Orwell. Y también Rebeca, de Daphne du Maurier, que me impresionó mucho, y La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin".

Cuál recomendaría a otros para engancharse: "El mago, de John Fowles. Ese es uno de esos que dices '¡Qué pena que se le ocurriera antes a él!' (se ríe). Es una novela maravillosa. Tiene la ventaja de que si lo dejas parado cuatro o cinco años, te lo vuelves a leer y es como si fuera nuevo. Es tan sutil a veces y tan complejo, y tiene un final tan ambiguo, que hace que quieras volver a leerlo a ver si entiendes otras cosas. Además pasas las páginas que te las comes. Buenísimo".

Mónica Carrillo

Libro con el que se enganchó: "Mujercitas lo leí y me marcó mucho, me gustó muchísimo, con lo cual yo creo que a la niña aquella le despertó seguramente la vocación por escribir. Aquel personaje de Jo".

Cuál recomendaría a otros para engancharse: "No sé. ¿Sabes qué creo? Que en ese sentido cada uno tiene que ir investigando. Está muy bien llegar a la literatura con el libro que te venga bien, no con el libro que te impongan".