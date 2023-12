El humorista Moncho Borrajo arrasa al contar por qué se viste "elegante" los domingos

El humorista Moncho Borrajo está recibiendo un aluvión de 'me gusta' tras subir una foto suya con traje y corbata y explicar por qué él se viste "elegante" los domingos.

"Me preguntan por qué me visto elegante los domingos y respondí: primero por mí, que no quiero ser un viejo abandonado", empieza diciendo.

"Segundo por mis amigos, para que al verme bien, no se preocupen, y tercero por aquellos que no me quieren, para que vean que mi felicidad no depende de ellos", añade.

El mensaje se ha convertido en un fenómeno en la red social, al superar los 8.000 'me gusta' en tan solo un día.

Además ha provocado multitud de reacciones. Por ejemplo, un usuario señala: "Todo conforme, pero en el momento que usted piensa en vestirse para aquellos que no le quieren, le está dando un poder que no deberían de tener".

"Es la buena obra del día", le ha respondido el humorista.