Ana Peleteiro come en el restaurante de Dabid Muñoz y resume con esta rotunda frase lo que ha vivido

La popular atleta Ana Peleteiro ha acudido a comer a RavioXO, uno de los restaurantes que Dabiz Muñoz tiene en Madrid, y ha resumido con una rotunda frase en sus redes sociales todo lo que ha vivido en el local.

"No comí tanto ni tan rico en mi vida", dice la deportista en sus stories, donde califica los platos del cocinero como una "ida de olla brutal".

En otra publicación en Instagram, Peleteiro aparece en un vídeo probando una de las elaboraciones del chef, poniendo cara de sorpresa y, tras un rato, sentenciando: "Brutal".

Peleteiro se suma así a la larga lista de rostros conocidos y firmas especializadas que se rinden ante la cocina de Dabiz Muñoz, un cocinero que ha conseguido conquistar los paladares de casi todos.

Y el casi se debe a que sí hubo un famoso que destrozó con su crítico al cocinero. Se trata del fallecido escritor Fernando Sánchez Dragó, que en 2022 escribió en Twitter: "Líbreme Dios de llamar idiota a nadie, pero pagar 365 euros en Diverxo, o en donde sea, por una comida me parece una soberana idiotez. Por ese dinero me zampo yo cien ostras de a puño con una botella de buen vino de Alsacia. O incluso dos".

"No hay menú de degustación que merezca pagar 365 euros. Eso es de tontos. Estuve una vez en DiverXo, pero no pagué. Nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí”, agregó.