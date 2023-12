La reacción de Jesús Calleja tras lo que le ha pasado por subir un vídeo con Jenni Hermoso es de 10

El aventurero Jesús Calleja ha reaccionado de forma completamente rotunda ante el aluvión de miles de críticas e insultos por llevar a su programa a la futbolista Jenni Hermoso, a la que Luis Rubiales besó tras ganar el Mundial el verano pasado.

Calleja ha subido varios vídeos a su cuenta de Instagram en los que aparece grabando junto a la jugadora en Islandia. La avalancha de reacciones que ha generado ha sido tremenda.

Un ejemplo es un usuario que le dijo: "Mo soporto a esta tía. Si no fuese por ese beso, ¿la llevarías al programa? Mala elección, Jesús". Y el propio Calleja ha replicado: "Quizá porque es campeona del mundo y Balón de Plata, cinco veces Pichichi, máxima goleadora absoluta de la liga..."

"Como currículum deportivo pocos deportistas ha tenido así. POR SUPUESTO QUE VENDRÍA", ha añadido.

En otra publicación, al ver el chorro infinito de críticas que estaba recibiendo el aventurero, una usuaria ha pedido que responda como él sabe a los haters. Y Calleja ha dado la mejor y más sosegada respuesta: "No hay mejor desprecio que no hacer aprecio... me gusta utilizar mi tiempo en la buena gente".

En su última publicación, Jesús Calleja ha escrito: "Gracias a @emiliovaldes_ @paulita_lita00 @becky__mitiku por estas pedazo de imágenes que ya quisieran los de National Geography...jajajajaja".

"Y por supuesto a @jennihermoso por venir a Planeta Calleja 🌏 a @kikecallejatv que se encarga de la producción a @jeangrey6 la directora en esta ocasión a @javieruyarak y por supuesto a mi amigo @ramonhlarramendi y su empresa @tierraspolares por organizarnos estas expediciones tan increíbles en el ártico!", ha rematado.