El Mago Pop triunfa al contar la reacción que tuvo Stephen Hawking al hacerle un truco de magia

El Mago Pop ha relatado una descriptiva anécdota que tuvo con el físico Stephen Hawking, fallecido en 2018, cuando fue a hacerle un número de magia.

En una entrevista en Nude Project Podcast, el mago ha explicado cómo ocurrió todo: "Estaba haciendo un programa en Discovery Channel que se emitía en Reino Unido y nos escribieron de la Universidad de Cambridge invitándome para conocerle y poder hacerle un juego de magia, que a él le encantaba la magia".

"Creíamos que era broma. Pero no, fuimos y fue uno de los días que, en el momento no te estás dando cuenta, pero que cuando lo recuerdas dices: 'Ha sido de los días más fascinantes de mi vida", prosigue.

"Estuve seis horas con él. Hablamos muchísimo rato, soy muy fan de la astronomía, crecí viendo vídeos de Carl Sagan y me flipa. Y hablar con él y hacerle preguntas a alguien que sabe tanto... le di la brasa lo más grande porque le pregunté un montón de cosas", admite.

"A él le interesaba la magia. Me acuerdo de una cosa que me fascinó. En un momento dado le hacía un juego de magia y le decía: piensa una palabra. Y él pensó una palabra. Y después le dije: '¿Qué palabra has pensado?'. Y me dijo: 'Ahora'. Y le digo: '¿Por qué?'. Y me dice: 'Porque es lo único que existe", relata.