El momento que han vivido dos hermanas en plena calle es de lo más indignante

La usuaria de X @IAmGwenom ha relatado lo que le ha ocurrido con unos señores mientras paseaba por la calle agarrada de la mano de su hermana.

"Se nos quedan mirando a mi hermana y a mí siempre que vamos por la calle dadas de la mano. No es la primera vez. Nos han llegado a increpar", ha empezado asegurando.

No obstante, lo que han vivido hoy ha sido de lo más exagerado: "Unos 'señoros' iban girando la cabeza conforme se alejaban para seguir mirándonos, como si fuese pecado. Ha sido para mear y no echar gota".

A continuación, ha señalado que "evidentemente no miran porque piensen" que son familia, sino porque dan por hecho que son pareja, y "luego habláis de que no hay homofobia", ha dicho enfadada la joven.

Y con este empático gesto al colectivo LGTBI ha concluido el reproche: "Si yo estoy hasta la polla y me pilla de rebote, no me quiero imaginar quienes lo viven día a día por su condición. Es que sois cansinos".