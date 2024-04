El potente mensaje de José Sacristán a quien dice que los que hicieron la Transición fueron cobardes

El actor Sacristán ha levantado la voz para mandar un potentísimo mensaje a todos aquellos que, en los últimos tiempos, critican que quienes llevaron a cabo la Transición fueron cobardes.

En una entrevista en eldiario.es, Sacristán recuerda a su padre "militando en la clandestinidad, salir de la cárcel en libertad provisional, teniendo que pasar de luchar contra el franquismo a la Transición".

"Por eso me parece miserable el que ahora se acuse a aquellos de la Transición de cobardes, porque ¡nos ha jodido, había que estar ahí! Me cuesta callarme y ya no sé si a esta edad voy a poder", señala.

Unas declaraciones que van en la línea de las que hizo hace unos meses la cantante Ana Belén al hablar precisamente de la Transición, un periodo de la Historia que, a su juicio, se está utilizando "como arma arrojadiza".

"La Transición fue muy importante para los que la vivimos. Pero muy importante, y esto a veces se suele olvidar, porque en la Transición murió mucha gente, asesinaron a mucha gente por salir manifestarse", dijo en una entrevista en La Noche en 24 Horas en la que denunció que "la extrema derecha funcionaba como un reloj".

"Y murió mucha gente en esa Transición y se suele olvidar. Dicen: qué maravilla la Transición. Pues la Transición costó mucho y costó gente que estuvo en la cárcel y sobre todo vidas", recalcó.