Unos españoles van a este súper de Portugal y ahora todos lo quieren en España: aquí desapareció

La usuaria de TikTok @nataliaxprr ha publicado un vídeo que es casi una carta de amor al supermercado Intermarché, que dice que es de largo su favorito de Portugal y que reclama que se instale en España

Lo curioso es que esa cadena de tiendas ya estuvo presente en España hasta que en 2009 desapareció después de que Bon Preu comprase los 53 supermercados que tenía. De ellos, 32 estaba situados en Cataluña.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Te voy a enseñar mi supermercado favoritísimo del mundo, que desgraciadamente no hay en España. Por favor, inversores del mundo, ponerme el Intermarché", empieza diciendo.

"Cómo te explico, que hay una máquina de crepes que te los llevas calentitos recién hechos. Es el paraíso de no hacer nada porque mira cómo te viene de cortadita la fruta, todo súper preparado. De mis cosas favoritas es que todo el rato están haciendo sushi fresco. Es sushi a precio de supermercado pero con calidad de restaurante", celebra.

"No hay noche que yo no cene una bandejita de esto. La cantidad de opciones que hay de platos preparados me parece surrealista, pero es que lo que más me sorprende es que todo esté tan bueno y tenga tan buena pinta. Ah y que sea sano, porque es que son cosas muy sanas", destaca.

Y remata: "Nadie tiene que cocinar en este país. Si alguna vez soy millonaria no diré nada, pero aparecerá un Intermarché en Fuengirola".

En los comentarios muchos suspiran por algo así en España y otros recuerdan que ya lo hubo. "Sí estuvo en España, pero yo soy muy vieja o tú muy joven 😂", dice una persona. Y otro avisa: "Pero creo que confundes la comodidad con lo sano. Cualquier alimento procesado es peor que el fresco".