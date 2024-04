Rufián lanza este mensaje sobre José Andrés sin citarlo expresamente y hay miles de reacciones

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, ha formado un buen alboroto en las redes sociales con el mensaje que ha publicado sobre el chef José Andrés sin citarlo expresamente tras el ataque del Ejército Israelí en Gaza al convoy de la ONG World Central Kitchen (WCK), fundada por el cocinero, y en el que murieron siete trabajadores de la organización.

"Pedir ahora explicaciones a Israel por asesinar 5 trabajadores de una ONG está bien pero haberlo hecho antes cuando una de tus ministras denunciaba el asesinato de 14.000 niños hubiera estado mucho mejor", ha escrito Rufián.

Todo ello después de que José Andrés haya pedido a Israel "parar las matanzas indiscriminadas".

"World Central Kitchen ha perdido hoy a varios de nuestras hermanas y hermanos en un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza. Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia WCK. (...) El Gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada", ha publicado el chef.

Además, ha instado a las autoridades israelíes a "dejar de restringir la ayuda humanitaria" hacia el enclave, a parar "de matar a civiles y cooperantes" y a "dejar de usar los alimentos como arma". "No más pérdidas de vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora", ha agregado el chef.

Tras ello, son muchos los usuarios que han subrayado el cambio de postura de José Andrés en este tema, ya que en octubre respondió a un mensaje de la entonces ministra Ione Belarra en el que ella decía, en referencia a Israel: "Su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz, no dejan entrar ayuda humanitaria".

"Denunciar ese genocidio no es 'alinearse con Hamás', es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror", añadió.

José Andrés replicó: "Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista…y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos… después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza…"

"Al final debemos pedir por la contención de todas las partes… pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores… ¿Además usted apoya a Rusia? ¿Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre?…Usted es Pro Kremlin y Pro Hamás? Usted no me representa a mí ni a España. No merece ser ministra…. Presidente, debería quitarla de su cargo…", añadió.