El producto con el que Lidl arrasa en Francia y Alemania: muchos sueñan ya con que llegue a España

La cadena de supermercados Lidl se ha convertido en tendencia en TikTok en países como Francia y Alemania gracias a una gama de electrodomésticos de aspecto retro que ha puesto a la venta en esos países.

Hay, entre otros artículos, batidoras, tostadoras y calentadores de agua, cuyo precio ronda los 25 euros cada uno, y hay decenas de usuarios grabándose y subiéndolo a la red social mientras desempaquetan todo.

En España, algunas usuarias ya han empezado a hacerse eco del furor que esos productos están despertando en otros países. Por ejemplo, @honolalab_ da algunas pistas del porqué de tanto éxito.

"Si Lidl ya tiene fama de copiar productos, fijaos en esto que acaban de sacar. No me digáis que estos electrodomésticos no son clavaditos a los de Smeg, marca italiana icónica por hacer diseños inspirados en los años 50, rollo retro", explica.

"A mí me fascina cómo nunca pasa de moda y otras marcas les copian. Los venden en Lidl Alemania y Francia y muchas chicas han ido corriendo a comprarlos y ahora están haciendo unboxings en TikTok en plan: mirad qué cosa más chula ha sacado Lidl", añade.

La usuaria destaca "que la diferencia de precio también es sustancial y aquí veis dos productos para que podamos comparar". Y muestra uno que en Lidl vale 22,99 frente a los 216 de la marca Smeg.

En los comentarios, decenas de usuarios han expresado su deseo de que esos artículos lleguen pronto a los Lidl de España. "Ojalá los vendan en España😭 (también hay que decir que en España tenemos Create, que tiene la misma estética)", dice una usuaria.

Otra apunta: "POR QUE NO LLEGAN A ESPAÑA PORFAVOR". Y uno más: "¿En España no los van a sacar? 🥰".