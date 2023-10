El vino con el que ha anunciado que va a ser padre deja sin palabras a muchos: lleva 33.000 me gusta

Anunciar el nacimiento de un bebé es un momento inolvidable. Por eso, muchos futuros padres y madres se esfuerzan por ser más originales que nadie y sorprender a sus allegados con la noticia de la forma más inesperada posible.

El caso que ha compartido en X, la red social antes conocida como Twitter, el usuario @serpientedegas es un demostración de que, a veces, la originalidad es de tal magnitud que muchos no lo entienden.

"Un amigo llegó a casa, con este vino, que diseñó especialmente para contar la noticia de que iba a ser papá", ha escrito el usuario junto a la imagen de la botella en cuestión.

"Y yo estuve unos 10 minutos criticando que usó 2 tipografías que no pueden convivir, y claramente no me di cuenta. Nunca se relacionen con diseñadores pelotudos", añade en su mensaje, que acumula más de 33.000 'me gusta' y mil retuits.

Una persona ha apuntado: "El problema es que dice BEBE EN CAMINO, no BEBÉ EN CAMINO, no podías saber". Y el usuario ha matizado: "Lo hizo a propósito para encriptarlo un poco y que no sea tan obvio, estuvo bien, el choto fui yo".