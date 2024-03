Encuentra a los famosos "chavales buscalíos de Irlanda" y ocurre esto: tiene mucha tela

El usuario de TikTok @sergitoboy_ ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido con dos "chavales famosos buscalíos" de Irlanda, conocidos porque "están más protegidos que cualquier niño en otro país". Muchos se dedican a pegar a la gente por la calle.

Tienen entre 13 y 16 años, es decir, "todavía no han cumplido la mayoría de edad", y esto le ha ocurrido: "Estaba esperando un coche de Uber y había dos rondando por el barrio. Llevaban dos sticks de hockey".

Antes de continuar, ha explicado que "si no les dicen nada o no les miras no te suelen hacer nada, pero si les diriges la palabra o algo te meten de palos", y a él se le acercó uno pidiéndole la hora.

"Ni lo miré. Yo seguía mirando la carretera hasta que se fuese porque ya sabía que si les decía algo iba a salir golpeado. Como no les hice caso, pasaron un poco de mí hasta que me puse a mirar y empezaron a darle a la parada del autobús, donde había bastante gente", ha señalado.

Los que estaban allí "ni se movían del miedo que tenían". Después, se fueron al otro lado de la calle por la que pasaron dos chavales que sí les dijeron algo: "Se empezaron a meter de hostias. Flipas. Sin ningún tipo de miedo. Chavales de 13 o 14 años. Los otros dos, que eran mayores, tuvieron que salir corriendo, porque imagínate que te meten con palos".

Tras relatar la situación, el joven ha concluido aconsejando que, si alguien visita Irlanda, "y os encontráis a alguno, ni los miréis".