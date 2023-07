Una enfermera cuenta por qué a veces entran a una habitación de hospital, no tocan nada y se van

Una enfermera ha querido contar en Twitter un secreto sobre su profesión que ha generado mucho cachondeo y, sobre todo, mucha comprensión. De hecho, más de 170.000 personas han visto ya la publicación de @enferactive.

"Os voy a contar un secreto", ha empezado diciendo. "Si algún día veis entrar a una enfermera que no es la tuya en la habitación, te sonríe, te pregunta si todo va bien, sonríe otra vez y con las mismas se despide y se va sin mirar ni tocar nada… NO iba a entrar en esa habitación, se ha equivocado", ha comentado.

En otro tuit ha apostillado: "Pero ya que estás, pues se es simpática y aprovechas para ver si necesita algo que en el 90% de las veces es que sí".

El mensaje en cuestión tiene más de 3.500 'me gusta' y numerosos comentarios de enfermeras que reconocen que les ha pasado y cómo han actuado. "O que toca el suero y te dice que es 'para ver cómo iba'. Es la excusa que usaba yo", ha comentado una. Otras ya confiesan que ha sido un error sin ningún tipo de problema: "Yo ya digo que me he equivocado, no tengo vergüenza".

"Me ha pasado pero yo le digo 'uy que me he equivocado, pero ya que estoy ¿cómo se encuentra usted?'", ha señalado otra persona. Finalmente otra usuaria ha comentado en tono de humor: "Pero no cuentes eso que es secreto".