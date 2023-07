Una española cuenta lo que vive en un hospital público de Noruega: para oírlo y reflexionar mucho

La usuaria de TikTok @enfermeranordica, enfermera española que trabaja en Noruega, ha contado una serie de situaciones que ha vivido en el hospital público de aquel país donde desarrolla su labor que invitan a la reflexión.

"Se ha ido un paciente de alta y me han dicho que no hay personal de limpieza, que las habitaciones las limpia enfermería. Y a mí me ha chocado un poquito porque digo: tú vas a tener un paciente que está mal, porque en semicríticos no estarán intubados pero están malitos y ¿te vas a poner con el mocho a limpiar la habitación de al lado?", se ha preguntado, dejando claro que también en aquel país hay precariedad en la atención.

"Me parecía una gestión un poco ineficaz de los recursos. Mi opinión. Que yo no tengo ningún problema en hacer tareas que no sean puramente enfermeras, pero sí que me parece que, si tienes otras más prioritarias, dejar de hacer otras cosas que son más importantes para el paciente que estar limpiando cuando lo podía hacer otro tipo de personal me parece una gestión ineficaz", prosigue.

La sanitaria dice que se ha puesto con la "bayeta a tope a darle a todas las superficies" y que le "han visto la cara de sorpresa": "Y yo creo que han pensado que yo me creo aquí la reina de España y que yo no puedo tocar aquí una bayeta. Ha sido una situación un poco incómoda".

Pero hay más: dice que ha preguntado cuándo iban a tener pausa para comer algo, porque llevaba allí desde las 9.00 y eran casi las 19.00 y le dijeron: "Es que aquí no se nos da muy bien descansar, la verdad".

"Veo a todo el mundo comiendo al lado del ordenador donde estaban registrando todas las cosas y digo: ¿Ni siquiera os vais a otro espacio físico en el que descansar un poco del trabajo? Y no, la verdad que no, así que ahí me he puesto o con mi manzana comiendo con un ojo puesto en el paciente y el otro en la manzana", relata.

Además, señala que "los de cocina no prepararan para semicríticos, preparan para otros plantas": "Y ahí tengo yo una neverita donde me pongo yo a untar las tostaditas como enfermera. Lo cual me choca, pero estoy en Noruega preparada para adaptarme a todo y sacar el trabajo lo mejor posible".