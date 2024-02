Enseña todo lo que puede hacer en el edificio de China en el que vive: el sueño de muchos

La creadora de contenido Claudia Pérez vive actualmente en Shenzhen, una moderna ciudad situada en el sureste de China, conocida por las zonas comerciales. Ha publicado a través de TikTok (@clauperezgi) un vídeo en el que muestra todo lo que puede hacer sin tener que salir del edificio donde reside.

"En mi misma planta tenemos un spa, y si no te gusta, no te preocupes, porque justo al lado tienes otro, puedes elegir", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta ya con casi 2 millones de reproducciones y más de 220.000 'me gusta'.

El viento que se escucha no ha sido otra cosa que el viento, ya que vive en la planta número 50. "Os podéis imaginar el viento que hace", ha expresado. Además, puede ir al gimnasio o a la piscina olímpica, donde va normalmente por las mañanas.

"En mi planta favorita, que es la más random y que descubrí por casualidad, hay una zona de correos para que vengas a recoger los paquetes, una peluquería, por si un día te levantas con un día de nuevo look", ha contado.

Además, en la otra parte de la misma planta hay una tienda, "por si te apetecen unos snacks, y una zona para trabajar de forma tranquila. "Si pides comida te los piden en unos lockers donde debes escanear el pedido y sacar la compra", ha concluido. Los usuarios han alucinado y todos se han puesto de acuerdo para decir que "ojalá tuviera eso en España".