Enseña lo que están haciendo en un evento en Tokio con un jamón serrano: abstenerse los muy patriotas

Pocas cosas hay más sagradas para un país que su gastronomía. Conocidos son los cabreos de los valencianos cuando se hace viral una paella elaborada en países como Estados Unidos con guisantes, chorizo y otros elementos que no vamos a nombrar por respeto.

Algo muy similar pueden pensar otros países como Japón de España, donde también se adaptan platos típicos nipones a los gustos españoles, algo bastante normal en todas las culturas.

En las últimas horas ha dado que hablar en Twitter una publicación de @Sharker, de viaje en Tokio, enseñando cómo estaban cortando un jamón serrano en un evento de juegos españoles.

"Estoy en un evento de juegos españoles en Tokio pero os dejo este atentado contra el Jamón serrano. Disfruten", reza el mensaje publicado en la red social de Elon Musk.

En la imagen se puede ver a un hombre con un cuchillo de grandes dimensiones cortando un jamón que está apoyado sobre una mesa mientras otro señor lo sostiene con la mano.

Como siempre en este tipo de publicaciones, los comentarios son casi tan buenos como la imagen. "HABER, ¿podemos marcar este tipo de imagen como contenido sensible? PORFAVOR", "Ojo que igual cenas dedo… Porque tal como tiene el cuchillo y la mano izquierda…", "Joder, me ha costado procesar qué cojones estaban haciendo" y "Que igual es una autopsia, no nos precipitemos" son algunos de los tuits que se han podido leer al respecto.