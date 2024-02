Enseña lo que ha hecho un vecino y lo ocurrido después: se masca la tensión en el edificio

La usuaria de TikTok @laurakoziel ha publicado un vídeo contando lo que les ha hecho, a ella y a sus compañeras de piso, un vecino en la puerta de su domicilio. De hecho, ha asegurado que quiere "llamar a la policía".

"Esta mañana nos hemos levantado las tres y por la puta cara nos hemos encontrado en nuestra puerta un pedazo de escupitajo...", ha empezado contando la joven, quien todavía sigue alucinando con lo ocurrido.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Para responder al desconocido autor, han dejado un cartel con este mensaje pegado en la puerta del ascensor: "No seas cerdo. Si te pasa algo, llama a la puerta y no escupas. Gracias".

Sin embargo, la reacción de la persona ha sido arrugar el papel hasta el punto de romperlo: "Me lo he encontrado hecho una bola en el suelo del ascensor. Cuando he vuelto a salir, me he encontrado la bola de papel en nuestro felpudo".

"Yo, en lo personal, tengo miedo y quiero llamar a la policía, pero lo que se le ha ocurrido a ellas es hacer otro cartel", ha explicado, donde han escrito esto: "Nos parece innecesario el gesto que has tenido. Si tienes algún problema, busca solucionarlo de manera civilizada. Gracias".

La grabación ha terminado con una imagen del nuevo escrito pegado, otra vez, en el ascensor. El vídeo ha generado multitud de reacciones, además de más de 46.000 'me gusta' y miles de reproducciones en la plataforma.