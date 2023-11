Enseña lo que ha visto en un supermercado alemán y las comparaciones con España son inevitables

Viajar a otros países es siempre edificante. No sólo por aprender de otras culturas y ver cómo se vive en otros lados, también por comparar el estilo de vida de la localidad en cuestión con el español.

Una usuaria de X, antes Twitter, ha dado muchísimo que hablar en la red social de Elon Musk al mostrar lo que ha encontrado en un supermercado de Colonia, una ciudad de Alemania.

"Es que en alemania cobran más pero los precios son mucho más caros." El super en el centro de Colonia", ha escrito @Medicilio en X junto a cuatro fotos donde se puede ver el precio de varios productos.

Por ejemplo, un pollo entero vale 2,79 euros, el salmón noruego está a 4,99 euros, las frutas no llegan a dos euros el kilo, concretamente la manzana está a 2,69 euros el kilo las rojas y 1,79 las verdes.

Esta comparación ha hecho que muchas personas entren como miuras a comentar la publicación. "Estuve hace unos meses y eso mismo comentamos.

Es una vergüenza como en España, con salarios muchos más bajos, permitan a los empresarios ampliar los márgenes de beneficios de manera tan obscena", dice un usuario.

Otro comenta: "Yo he estado varias veces en Alemania y siempre me ha parecido todo bastante barato". Otra persona añade al debate: "Eso es una falacia muy extendida y no sé porqué. Yo he vivido en dos ciudades alemanas diferentes (incluido un suburbio de Múnich, que es la más cara) y he comprado en muchas de alrededor, y los precios en supermercados son prácticamente iguales o, a veces, menores".