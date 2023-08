Entra a un McDonald's judío: revela tres curiosidades que son difíciles de imaginar

El hispanohablante que se encuentra tras la cuenta de TikTok @gastonyoxana y que vive en Israel ha querido enseñar a todos sus seguidores cómo es un McDonald's judío en Israel.

Al establecimiento al que ha ido en cuestión es kosher, que según explica en hebreo significa que es apto, ya que hace referencia a "un conjunto de reglas y leyes que determinan qué alimentos están permitidos o prohibidos".

El creador de contenido ha querido mostrar las curiosidades que hay en los McDonald's

en donde solo se puede encontrar comida kosher.

Por ejemplo, el Big Mac es sin queso. "Está prohibido según la ley judía mezclar carne con productos lácteos, así que carne y queso no", explica. Esto mismo ocurre al querer hacer un pedido que contiene un helado y una hamburguesa.

"Como no es posible combinar carne con leche, no se puede ordenar en un mismo pedido una hamburguesa y un helado de postre. El sistema simplemente no te dejará y deberás hacerlo en dos pedidos por separado", prosigue.

Por último, el creador de contenido informa que este tipo de McDonald's kosher no abren en los días de descanso.