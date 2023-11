Es enfermera en Finlandia, pero en redes la critican por cómo habla inglés: su respuesta es de 10

La usuaria @vanevaltonen, peruana que trabaja como enfermera en Finlandia, ha dado una respuesta de matrícula de honor a una compatriota suya que la criticó por cómo habla inglés.

"Este comentario me lo hizo mi compatriota peruana en un vídeo donde yo hablo en inglés", dice mientras muestra las palabras en cuestión: "Qué horror, espero jamás hablar así el inglés".

"Sinceramente no comprendo por qué en vez de hacer un comentario constructivo tiene que ser uno muy tóxico. Siento que algunos peruanos son muy tóxicos en dar un recomendación o en decir que tienes que mejorar en algo", se lamenta la usuaria.

"Siempre tiene que ser algo negativo. Y sinceramente cuando yo he hablado en inglés a otro tipo de público me han animado a seguir hablando. No son tan tóxicos como algunos peruanos que creen que son ellos perfectos en hablar en cualquier idioma", subraya.

"Ser fluido sí es importante, pero no necesariamente tienes que solamente, con que las personas te entiendan es suficiente en otros idiomas. Y sinceramente este tipo de comentarios está fuera de lugar", zanja.

En los comentarios, la usuaria ha recibido una gran oleada de apoyos. "Es simplemente la envidia", dice uno. Y otro: "Porque son infelices...!!!! Y envidian tus logros...!!!! Tú sigue adelante....!!!! Eres súper linda...!!!".