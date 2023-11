Se come este huevo "por las risas" y acaba en el hospital: piden que si ves algo así tengas cuidado

En los últimos días se ha popularizado un vídeo en TikTok en el que un usuario aparece friendo un huevo que tiene la clara de color rojo. "Me comí este huevo por las risas", dice. Y él mismo añade después que acabó en el hospital por "pseudomonas".

El popular @farmaceuticofernandez se ha hecho eco del vídeo diciendo: "Él lo hace por las risas y a mí me dan ganas de llorar porque de este tipo de vídeos cada vez hay más así que no está funcionando la selección natural".

"Un huevo rojo, ¿qué podría pasar? ¿será un embrión de Ave Fénix o quizá una bacteria lo ha podido contaminar? Y si es una bacteria, que a cualquier otra persona le habría parecido lo más normal, ¿si me lo como me podría enfermar? Pues no os preocupéis, que él mismo os lo va a contar", dice.

Hace ya tiempo que Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos, alertó en las redes sociales sobre este tipo de huevos.

"Es muy poco frecuente encontrar un huevo con la clara roja pero, si lo hacemos, a la basura", advirtió el experto, que añadió: "Es señal de que está contaminado por Pseudomonas", un tipo de bacterias que pueden provocar enfermedades en humanos.

Lurueña avisaba de que no se debe confundir esa gran marcha roja con las motas rojas, que se deben a pequeñas hemorragias. Esos huevos sí se pueden consumir.