Escribe un WhatsApp saludando al carpintero que le han recomendado y su respuesta es de medalla

Las conversaciones de WhatsApp que los clientes tienen con las empresas o los trabajadores que contratan dan a menudo mucho juego en las redes sociales por lo absurdas, disparatas o surrealistas que son.

Ejemplos hay muchos, y a diario, y el último lo ha dado el usuario de X (el antiguo Twitter) @bjs_alejo2, que ha compartido la respuesta que le dio a través de la aplicación un carpintero que le habían recomendado.

"El que amaneció tranqui es el carpintero que me recomendaron", ha escrito junto a una captura de pantalla de la conversación, que en poco más de un día supera ya los 76.000 'me gusta'.

En la imagen se ve cómo él simplemente saluda al trabajador: "Buenas. ¿Este es el número del carpintero?". Y el otro responde más de dos horas después: "Quien sos". Y dos minutos después insiste visiblemente indignado: "Quien sos dije".

Muchos usuarios cuentan sus propias experiencias similares. Por ejemplo, una persona dice: "Nada que ver, pero me hizo acordar a que el otro día le escribí a un pintor y me respondió re bien pero en una me tira 'por las dudas te digo que me vas a tener que decir quién te pasó mi número porque yo sólo trabajo con personas recomendadas".

Y otro: "Yo cuando me escribe un número desconocido JAJAJAJ. Una vez me paso que era para trabajo JAJAJAAJA".